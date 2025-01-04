РФ, вероятно, смещает внимание с Покровска на наступление в Днепропетровщину – отчет ISW

РФ передислоцирует подразделения к востоку от Покровска к югу и юго-западу от этого города.

Российские оккупанты, вероятно, смещают внимание из окружения Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что военное командование РФ передислоцирует подразделения к востоку от Покровска в район ответственности некоторых сил к югу и юго-западу от этого города.

По его информации, оккупанты наступают на Котлине, чтобы перерезать Т-04-06 (трасса Покровск — Межево).

Также Машовец утверждает, что другие подразделения РФ сосредоточены к югу от Покровска, а части подразделений противника наступают на рубеже Нововасиловка – Новоелизаветовка в направлении Успеновки (к западу от Нововасиловки) и Надеждинки (к западу от Новоелизаветовки).

"Заявления Машовца свидетельствуют о том, что российское военное командование сосредоточено на районах к югу и юго-западу от Покровска, а не к востоку от Покровска", – говорится в отчете ISW.

В ISW отмечают, что российские войска, возможно, по крайней мере, временно смещают свое внимание с охвата Покровска с востока и мероприятия на осуществление наступлений на запад по направлению к границе Днепропетровской области.

Ранее в DeepState рассказали, что армия РФ оккупировала еще три населенных пункта в Донецкой области.

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