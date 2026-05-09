Война
742
РФ уготовила по многоэтажке в большом областном центре: первые детали

Профильные службы ликвидируют последствия атаки.

Дарья Щербак
Атака на Харьков

Атака на Харьков / © Олег Синєгубов

Российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова. «Прилет» вражеского БПЛА зафиксирован в технический этаж девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Враг нанес удар БпЛА по Индустриальному району Харькова», — сообщил глава области.

Число пострадавших в Индустриальном районе возросло до трех.

«У всех пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс», — говорится в сообщении.

После удара на место прилета отправились все профильные экстренные службы.

Спасатели, медики и правоохранители проверяют масштабы разрушений и помогают жильцам дома.

Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости

Напомним, российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.

Также, российские дроны атаковали жилой квартал в Павлограде, в результате чего три человека ранены, повреждены десятки домов.

