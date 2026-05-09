- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 742
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ уготовила по многоэтажке в большом областном центре: первые детали
Профильные службы ликвидируют последствия атаки.
Российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова. «Прилет» вражеского БПЛА зафиксирован в технический этаж девятиэтажного жилого дома.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
«Враг нанес удар БпЛА по Индустриальному району Харькова», — сообщил глава области.
Число пострадавших в Индустриальном районе возросло до трех.
«У всех пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс», — говорится в сообщении.
После удара на место прилета отправились все профильные экстренные службы.
Спасатели, медики и правоохранители проверяют масштабы разрушений и помогают жильцам дома.
Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости
Напомним, российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.
Также, российские дроны атаковали жилой квартал в Павлограде, в результате чего три человека ранены, повреждены десятки домов.