РФ вновь хочет бросить в бой войска КНДР: эксперт назвал регион под наибольшей угрозой

Военные КНДР

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Северокорейские военные могут вновь присоединиться к боевым действиям на стороне России, в частности, к штурмовым операциям против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак, комментируя видео с совместными учениями военных КНДР и РФ, передает УНИАН.

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«У России и Северной Кореи остался привкус успеваемости. В 24-м году Северная Корея очень им помогла, отправила свой спецназ. Мы сначала его недооценили. Но они действительно оказались мотивированными, в плен не сдавались. Действительно доставили нам хлопоты и даже научились сбивать наши дроны, задействовав приманивающую стратегию, двое стреляют», — отметил. Ступак.

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По словам эксперта, именно это, по его мнению, убедило Москву и Пхеньян в результативности такого взаимодействия.

«Это все привело к тому, что РФ и КНДР начали считать такое сотрудничество положительным и, соответственно, возможным для продолжения», — сказал Ступак.

Он также предположил, что Россия, по всей вероятности, вновь пообещала Северной Корее определенные выгоды в обмен на отправку новой группы спецназовцев.

Эксперт обратил внимание, что после интенсивных боев в Курской области российская армия не использовала военных КНДР в пехотных штурмах прямо против Украины.

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«Как вариант, что они могут стать острым копьем, которое будет толкать Черниговскую область. О Черниговской области есть угроза, 100-200 кв км оккупировать и создать напряженность. Как вариант они могут появиться там», — отметил эксперт.

В то же время Ступак подчеркнул, что за последние годы украинские военные значительно усовершенствовали тактику применения беспилотников.

«Но наши же военные за эти два года так же съели не один десяток собак на стратегии использования дронов. Потому сейчас легкой прогулки для северокорейских солдат не будет. Потому что только украинских дронов ежедневно, FPV-дронов поднимается в воздух почти 6 тыс. Поэтому эта стратегия, как они сбивали эти дроны, уже такого не будет», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, могут ли военные КНДР перебросить и другие участки фронта, Ступак назвал вероятными северные направления.

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«С точки зрения российского командования, их можно было использовать на Черниговщине. Возможно, немного Сумская или Харьковская область. Но бросать в штурмы где-то на Донетчину… Российских войск на территории Украины сейчас 720 тыс. Мне кажется, что целесообразнее их было бы использовать где-то на новом направлении. Но, конечно, все зависит от российского командования — как они там себе нафантазируют», — заявил Ступак.

Комментируя видео, на котором северокорейские военные находятся вместе с россиянами, эксперт обратил внимание на место съемки.

«Они стоят в блиндаже, непонятно, в каком регионе, в какое время было снято. Но есть предчувствие, что если они стоят в блиндаже, это вряд ли о расслабленном регионе. То есть, это не Владивосток, Магадан, а что-то максимально приближенное к линии разграничения. Возможно, это 100-20 километров, где все равно нужно находиться с соблюдением мер безопасности», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Северная Корея пошла на существенную эскалацию своего участия в войне России против Украины, опрокинув в РФ не только новую партию из более 100 баллистических ракет, но и специализированные ракетные подразделения.

Мы ранее информировали, что Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение, которое будет иметь на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23.

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