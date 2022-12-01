РФ во время доразведки целей для ракетных ударов изучает, что пишут украинцы в соцсетях — Игнат

Российские военные в ходе разведки целей для своих ракетных ударов по Украине активно мониторят украинские соцсети.

Об этом 1 декабря в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и подчеркнул важность информационной гигиены.

"Они комплексно подходят к этому делу, у них есть серьезная армия мониторщиков, которая постоянно изучает прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. Поэтому всегда информационная гигиена в различных ее проявлениях должна быть у нас, потому что действительно враг читает комментарии, смотрит Telegram-каналы разных деятелей и рядовых граждан. Также враг имеет космическую разведку, враг проводит разведку с применением БПЛА. Ну и безусловно это агентура, которая есть в Украине", — подчеркнул он.

Ранее Юрий Игнат говорил, что новый массированный ракетный удар России может быть в любой момент. Цели страны-агрессора в Украине неизменны – это объекты энергетической инфраструктуры.

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Тем временем спутниковые снимки Maxar зафиксировали скопление стратегических бомбардировщиков РФ на аэродроме Энгельс-2, откуда россияне уже не раз выпускали ракеты по Украине.

Напомним, что 23 ноября Россия произвела очередной массированный ракетный обстрел. Всего врагом было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожены. Остальные, к сожалению, попали в дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

В результате атаки Киев и ряд других населенных пунктов почти на двое суток остались без света, также не было воды, отопления и связи.

Из-за повреждений энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, из-за которого в Украине действуют аварийные и экстренные отключения света.

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