РФ во время наступления продвигается на Харьковщины: ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения

Россияне в Харьковской области применяют значительные силы пехоты, бронетехнику и большое количество дронов.
В Харьковской области ВСУ разворачиваются резервные подразделения Сил обороны там, где оккупанты смогли пробить оборону.
Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, в районах сел Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеновка – все эти населенные пункты являются пограничными – продолжаются оборонные операции. Россияне также опрокидывают резервы, применяя значительные силы пехоты, бронетехнику и большое количество дронов. В ответ украинские военные проводят контрударные действия.
Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, параллельно нанося врагу поражение, добавил Волошин.
Напомним, по данным партизанского движения "Атеш", РФ привлекла наемников из Африки во время наступления в Харьковской области.
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