РФ воспользуется "окном возможностей": тревожный прогноз от CNN о ситуации на фронте

Американские чиновники считают, что в ближайшее время даже в случае поступления помощи украинские силы "в лучшем случае" смогут удерживать линию обороны.

Россия стремится использовать "окно возможностей" для дальнейшего усиления воздушных и наземных атак на Украину перед основными поставками военной помощи США.

Об этом пишет CNN.

Западные и украинские официальные лица считают, что ближайшая угроза связана с российскими планами масштабного наступления в начале этого лета. Американские и украинские официальные лица остаются обеспокоены дальнейшей мобилизацией в России в то время, когда Украина пытается решить проблему с нехваткой мобилизационных ресурсов.

По словам чиновников, месяцы бездействия США привели к потерям для украинских сил на поле боя. И сейчас есть опасения, что оккупанты попытаются добиться дальнейшего прогресса и закрепить ранее достигнутые успехи, прежде чем это "окно возможностей" закроется.

Что касается перспектив Украины в ближайшие недели, даже с поступлением новой помощи, один американский военный чиновник сказал CNN: "В лучшем случае – это удержание (линии столкновения. – Ред.)".

В издании отметили, что в последние недели Россия бросила огромные ресурсы на ослабленную снарядным голодом украинскую оборону на восточной линии фронта, продвигаясь к трем ключевым точкам: жизненно важному военному центру Покровск, к западу от Авдеевки; стратегические высоты в городе Часов Яр близ Бахмута; и в Курахово.

Напомним, 28 апреля главком ВСУ Александр Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.

По данным аналитика немецкого аналитика Юлиана Репке, за девять месяцев после взятия Авдеевки российская армия продвинулась на 12 км к западу от города. Сегодня Репке сообщил, что россияне вошли в еще одно село к западу от Авдеевки – Уманское – и установили там флаг СССР.

Кроме того, сообщалось, что в районе Очеретиного россияне расширяют плацдарм.

7 мая народная депутат Марьяна Безугла заявила, что на Авдеевском направлении, где активно наступают россияне, на третий год полномасштабной войны до сих пор отсутствуют фортификационные укрепления.

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