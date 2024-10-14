РФ вовлекает в войну против Украины военных КНДР: насколько это опасно и как повлияет на фронт

Ни Москва, ни Пхеньян не скрывают усиления военного сотрудничества.

Сообщений о том, что северокорейские солдаты воюют в Украине на стороне России, становится все больше. Пхеньяну нужны деньги и технологии, Москве – солдаты и боеприпасы, обе стороны заинтересованы в развитии сотрудничества.

ТСН.ua – о том, воюют ли солдаты КНДР в Украине и чем они могут помочь российской армии.

4 октября Kyiv Post сообщил, что в результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них, в частности, было шестеро военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией.

Kyiv Post сообщил, что в результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них, в частности, было шестеро военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией. 12 октября в Washington Post сообщили, что несколько тысяч солдат КНДР проходят обучение в РФ и могут попасть на войну против Украины до конца года.

в Washington Post сообщили, что несколько тысяч солдат КНДР проходят обучение в РФ и могут попасть на войну против Украины до конца года. 13 октября украинское партизанское движение "СРОК" ("Смерть российским оккупантам и коллаборантам") отметило, что его представители установили место пребывания военнослужащих КНДР в оккупированной части Донбасса.

Накануне Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам рассказал о том, что Россия и Северная Корея пришли к согласию о внедрении солдат КНДР в армию Путина.

Президент подчеркнул, что со стороны Запада требуется увеличение давления на агрессора, которое Россия не должна выдержать. К тому же, по его словам, нужно работать над тем, чтобы не допустить еще большей войны.

Что говорят военные

Отдельные специалисты Северной Кореи уже давно сотрудничают с россиянами в инженерной отрасли и ПВО.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя возможное присутствие военных КНДР в армии РФ.

"Отдельные специалисты Северной Кореи давно уже проводят совместную работу по России — имею в виду в первую очередь ПВО, инженеров", — заявил он.

Что касается пехоты, то, по мнению Жорина, это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте.

"Повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", — выразил уверенность военный.

А Евгений Дикий рассказал, чем может обернуться отправка войск КНДР в Украину. По его словам, это чревато началом более глобального конфликта, чем войны между двумя государствами.

Есть высокая вероятность, что военные из КНДР воюют на стороне России в Украине / Фото: Associated Press

Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, отметил, что в войне против Украины к союзу России и Беларуси может присоединиться и КНДР, перебросив свои войска.

"Если мы будем иметь технологическую поддержку от наших союзников, то человеческий потенциал Северной Кореи и России, конечно, создаст нам проблемы, но не глобальные. Будет угроза в том, что КНДР, как прокси Китая, попытаются провоцировать Запад в столкновении с Южной Кореей. А это серьезно сможет влиять на активность Японии, Южной Кореи или США в поддержке Украины. Думаю, здесь много нюансов возникает", - сказал он.

По его словам, у Путина было больше расчета на Иран, именно на поставки иранских "Шахедов" и ракет, но Иран втянулся в войну с Израилем, который активно поддерживают и Великобритания, и США.

По его мнению, КНДР станет третьей страной, которая вступит в войну на стороне России.

"Эти страны — Беларусь, Россия и Северная Корея. Потому что многие белорусские военные, задействованные в первые дни широкомасштабного вторжения, сменили шевроны на российские и пошли воевать. Мы это вспоминаем", — добавил Тимочко.

Генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж считает, что участие военных КНДР в крупных операциях в Украине маловероятно.

"Между Россией и Северной Кореей существует договор о военно-политическом сотрудничестве. Поэтому КНДР сегодня передает как баллистические, так и тактические ракеты, а также различные виды вооружения, боеприпасов и направляет специалистов. Северная Корея имеет напряженные отношения с Южной Кореей. В ближайшее время Южная Корея поднимет значительные силы в плане боевой готовности против КНДР.

По словам генерала армии Украины, отправить в Украину военные контингенты Ким Чен Ын не посмеет.

Что известно о северокорейской армии

Как и сама Северная Корея, ее армия – максимально закрытая структура, ее состав известен только примерно, а оценки боеспособности вызывают споры. Главная ее особенность – это численность.

В стране действует всеобщая воинская повинность, в том числе и для женщин, срок обязательной службы составляет от трех до 10 лет в зависимости от рода войск.

По данным Международного института стратегических исследований, в 2018 году вооруженные силы КНДР были четвертыми по величине в мире и насчитывали около 1,2 млн человек.

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что северокорейская армия является пятой в мире по численности.

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