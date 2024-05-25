РФ воюет против культуры, истории и человеческих ценностей: Зеленский об ударе по типографии в Харькове

Оккупационные войска России во время массированного обстрела Харькова 23 мая нанесли удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове. В результате атаки погибли семь работников.

Президент Украины Владимир Зеленский в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения отреагировал на жестокую атаку России по типографии и выразил благодарность всем, кто в это непростое время продолжает создавать и распространять украинскую книгу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Последствия удара окупантов по типографии в Харькове / Фото/Telegram: Владимир Зеленский

Последствия удара окупантов по типографии в Харькове / Фото/Telegram: Владимир Зеленский

"С первого дня этой войны было очевидно, что Россия воюет не только против нашей страны, но и вообще всего, что дает жизнь государству и народу: против культуры, развития, нашей истории, всех человеческих ценностей. Разрушенная российским ударом типография в Харькове и десятки тысяч уничтоженных книг лишь один из примеров жестоких и бесчеловечных действий врага. Убитые люди, сожженные школьные учебники – вот реальные цели, которые Россия выбирает для ракетных ударов. И только соответствующее оружие, соответствующая защита для всех наших городов, всех наших людей могут остановить ее", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Последствия удара окупантов по типографии в Харькове / Фото/Telegram: Владимир Зеленский

Последствия удара окупантов по типографии в Харькове / Фото/Telegram: Владимир Зеленский

Напомним, стали известны имена работников, погибших при ударе РФ по типографии в Харькове (фото).

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