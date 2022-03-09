"РФ воюет против наших детей": на Банковой призвали мир посмотреть на правду о войне (ужасающее видео)

"РФ воюет против наших детей": на Банковой призвали мир посмотреть на правду о войне (ужасающее видео)

Россия хочет, чтобы на глазах у детей убивали родителей.

Российские оккупанты, которые атакуют Украину, сейчас воюют даже не против ВСУ. Они воюют против детей.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, показавший жуткие кадры войны.

"РФ воюет не против украинской армии, а против… наших детей. Конкретно, адресно против школ, детских садов, роддомов. Чтобы дети боялись. Чтобы дети плакали. Чтобы голодали, мерзли в подвалах. Чтобы на глазах у детей убивали их родителей. Просто посмотрите на правду о войне", — написал Подоляк, показав видео с призывом закрыть небо над Украиной.

РФ воюет не против украинской армии, а против наших детей. Конкретно, адресно против школ, детских садов, роддомов. Чтобы дети боялись. Чтобы дети плакали. Чтобы голодали, мерзли в подвалах. Чтобы на глазах у детей убивали родителей. Просто посмотрите на правду о войне. pic.twitter.com/RDn2lmWKhe – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022

Напомним, во Львове похоронили младенца, которому было всего 40 дней.

Как сообщалось, в Сети опубликовали фото украинских детей, ставших жертвами оккупантов.

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