"РФ воюет с ЕС и НАТО": военный эксперт прокомментировал попытки России подготовить общество к поражению в войне

"РФ воюет с ЕС и НАТО": военный эксперт прокомментировал попытки России подготовить общество к поражению в войне

Чтобы подготовить россиян к поражению в Украине пропагандистские СМИ распространяют информацию о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами ЕС и НАТО.

Эту информацию в комментарии ТСН.ua подтвердил военный эксперт Олег Жданов.

"Это вполне может быть правда. И, кстати, нам это будет очень просто проверить. В ближайшие дни мы посмотрим на риторику российских федеральных каналов и СМИ. И здесь мы четко поймем, правда это или нет. Вполне возможно и ожидаемо, что Кремль будет настаивать на том, что они воюют с НАТО и ЕС. Потому что никаких побед нет. Даже на параде в своем выступлении Путин не представил российскому обществу никаких побед”, — подчеркнул Олег Жданов.

Он также добавил, что Путин фактически не дал стимула российскому обществу, чтобы продолжать участие в войне.

Напомним, что мобилизованные так называемой "ДНР" жалуются на обман и манипуляции руководства РФ.

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