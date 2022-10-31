"РФ воюет с мирным населением": Кулеба о массированном ракетном обстреле Украины

Дмитрий Кулеба прокомментировал атаку россиян, которую они устроили сегодня утром.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия атакует мирное население, потому что у нее есть ракеты и желание убивать украинцев.

Об этом он написал в Twitter.

"Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев", — написал Кулеба.

Напомним, войска России нанесли массированный ракетный удар по Украине. Главы областей и городов сообщают об ударах по объектам инфраструктуры.

Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.

В ГСЧС заявили, что в течение дня будет сохраняться опасность ракетного удара.

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