РФ возобновила атаки на Лимано-Купянском направлении: какая там ситуация

РФ перебрасывает туда свои подразделения тяжелой техники, артиллерии и личный состав в Синьковку и Ивановку.

Российские оккупанты после длительного затишья снова возобновили атаки на Лимано-Купянском направлении. В частности, за минувшие сутки там отражены 30 атак противника.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш

По его словам, сейчас враг акцентирует свое внимание вблизи Синьковки и Ивановки, перебрасывает туда свои подразделения тяжелой техники, артиллерии и личный состав.

Синьковка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Ивановка на карте / Фото: Deepstatemap

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Только за минувшие сутки россияне 656 раз открывали огонь по позициям ВСУ из всех видов артиллерийского вооружения, как реактивной, так и ствольной артиллерии. Также враг активно использует танки, минометы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

"Очень активно РФ пытается привлекать свою авиацию: работают пары штурмовиков Су-35. Су-25, однако с дальней дистанции, не залетая в зону поражения противовоздушной обороны. 17 ударов нанес противник за минувшие сутки, однако безуспешно. В ходе боевых действий нам удалось ликвидировать 244 оккупанта и 21 образец вооружения и военной техники", – отметил Евлаш.

По его словам, среди уничтоженных объектов – 1 танк, 5 БМП-2 и 2 БМП-1, 2 САУ 2С3 "Акация", 3 миномета. Также удалось поразить артиллерийским огнем и вывести из строя ЗРК "Тор". Кроме того, были поражены 2 состава противника и 5 автомобилей.

Напомним, что 10 октября оккупанты начали наносить массированные удары по Авдеевке Донецкой области.

Ранее депутат Харьковского горсовета Олег Абрамычев заявил, что РФ может снова атаковать Купянск.

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