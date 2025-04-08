РФ возобновила наступление на одном из направлений: военный сообщил об окончании "затишья"

Российский танк. / © Associated Press

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Российская армия возобновила наступление на Покровском направлении. Теперь в течение дня фиксируют 73–80 боевых столкновений – как было в начале года.

Об этом рассказал Герой Украины, военнослужащий бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Рубеж" Виталий Литвин в интервью " УП ".

"Они возобновили темп наступления. В частности, по направлению Селидового. А также поддерживают активность по направлению Воздвиженки и Удачного. Пока враг меньше давил на Покровском направлении, происходила операция безопасности (вывод Сил обороны из большей части Курской области - Ред)", - рассказал военный.

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Временное "затишье" на Донетчине, в частности на Покровском направлении, он объясняет тем, что россияне были сосредоточены на вытеснении Сил обороны из Курщины?

"Например, у командующего тактической группой "Покровск" было снижение, а если возьмем главкома, то для него не было. Цифры те же, но в других направлениях. Если взять всю линию боевого столкновения, то снижения не было", - подчеркнул Литвин.

По его словам, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области, россиянам нужно было привлечь десантно-штурмовые войска или спецназовцев, а также такие подразделения ударных FPV-дронов.

Как сообщалось, армия РФ продвигается в Курской и Белгородской областях. Российские милблогеры продолжали утверждать, что солдаты страны-агрессорки захватили Басовку Сумской области. Впрочем, Украина это отрицает.

Дата публикации 12:50, 07.04.25 Количество просмотров 18 ВСУ заманили врага в ловушку и нанесли ему потерь