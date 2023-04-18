РФ возобновляет оперативный резерв: в британской разведке рассказали о перекидывании дополнительных сил на Бахмут

Россия снимает дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка и усиливает резервы в Бахмуте.

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реалистичная вероятность того, что Россия сократила численность войск и уменьшает наступательные действия в районе Донецка, чтобы, скорее всего, перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как пишет разведка, в Бахмуте силы Минобороны России и группы "Вагнера" продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города преимущественно проходит вдоль главной железнодорожной ветки. ВСУ сдерживают наступление России с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.

"Для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений у Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет освободить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, пограничники показали уличные бои в Бахмуте и рассказали о новой тактике оккупантов (видео).

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