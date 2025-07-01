РФ возвращает тела павших защитников Украины в худшем состоянии / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Украина получает тела своих павших защитников от России в худшем состоянии. Это связано с тем, что российские оккупанты не соблюдают необходимые условия для их хранения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью LIGA.net.

«Полномасштабная война длится почти три с половиной года. Тела, которые сейчас поднимаются с поля боя, могут там находиться уже больше года, двух или даже трех. Поэтому это абсолютно понятно и прогнозировано — они все в худшем и худшем состоянии», — отметил Тимченко, сравнивая состояние передаваемых в 2022 году тел с теми, которые Украина получает сейчас.

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Он подчеркнул, что россияне абсолютно пренебрегают любыми нормами хранения погибших, не соблюдая международное и гуманитарное право.

«Достаточно того, что тела и так были, например, уже не одно лето под открытым небом. У нас есть зоны, на которые не могут войти ни наши поисковые группы, ни россияне. Мы понимаем, что там находится большое количество тел», — добавил чиновник.

Украина демонстрирует соблюдение гуманных принципов. По словам Леонида Тимченко, тела российских окупантов хранятся в рефрижераторах, как железнодорожных, так и автомобильных, постоянно подключенных к электропитанию для обеспечения необходимых температурных условий и долгосрочного хранения.

Напомним, в Международный день поддержки жертв пыток Украина провела очередной обмен пленными. Домой вернулись тяжелобольные, тяжелораненые и молодые защитники. Это явилось результатом реализации Стамбульских договоренностей, по которым возврат происходит по формуле «всех на всех» для этих категорий пленных.

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