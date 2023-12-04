РФ впервые показала Украине 119 военнопленных: омбудсман рассказал детали

Украине впервые нам показали видео со 119 нашими пленными. Некоторые из них могли считаться погибшими.

30 ноября стало известно, что в России впервые показали 119 украинских защитников, ныне находящихся в плену.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Заметим, что это не украинская сторона была допущена к пленным. Украинцев в заключении посетили представители так называемой "уполномоченной по правам человека в РФ" Татьяны Москальковой.

"Это удалось сделать из-за взаимных договоренностей Офисов Уполномоченного в Украине и РФ. Мы посетили такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории нашего государства", – сказал Лубинец.

Украинские пленные в РФ

В каком состоянии пленники

В эфире телемарафона омбудсман уточнил, о ком из пленных идет речь.

"Впервые нам сообщили и показали видео со 119 нашими героями, которые находятся в плену. Часть из них была верифицирована как военнопленные, часть – не была верифицирована. Даже есть трое парней, которые по нашим данным считались погибшими, но это не точно. Следовательно, для нас этот инструментарий – понять, что наши, по крайней мере, живы", – сообщил Лубинец.

Омбудсман добавил, что не может назвать пленников здоровыми. Ведь в таких ужасающих условиях, в которых оккупанты содержат украинцев, мало кто может остаться здоровым.

Пленным дали пообщаться с родными

"Некоторые из пленных смогли поговорить с семьей по телефону в реальном формате, а некоторые – в видеообращении, которое Украина получила от российской стороны. Эти видео уже передала близким и родным военнопленных", – сказал уполномоченный ВР.

Запланировано еще три подобного посещения

Лубинец подчеркнул, что это было первое такое общение и добиться его было очень сложно. РФ пообещала до конца этого года провести еще три таких посещения примерно с таким же количеством пленных.

"Я надеюсь, что мы посетим до 400 наших граждан", – заявил омбудсман.

Напомним, российские оккупанты возле Степного на Авдеевском направлении расстреляли двух украинских солдат, которые сдавались в плен из-за нехватки боеприпасов. Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что сообщил об этой ужасной казни ООН и МККК.

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