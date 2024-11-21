РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой: в Сети появилось видео

Утром 21 ноября Воздушные силы Украины в своем отчете сообщили, что россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Отмечается, что атака произошла без последствий.

В Сети появилось видео обстела якобы этой ракетой.

В частности, на видео, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты. Есть предположение, что это могла быть ракета РС-26 "Рубеж". Заметим, что она может нести на себе до 1,5 тонны взрывчатки, а ее дальность поражения – до 6000 километров. Это эквивалентно трем ракетам "Искандер-М".

Пока официальной информации от Генштаба ВСУ нет — только информация в утренней сводке Воздушных сил.

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ

Напомним, утром 21 ноября российские военные нанесли ракетные удары по Днепру. Оккупанты атаковали баллистикой, "Кинжалом" и крылатыми ракетами. ПВО уничтожила шесть крылатых ракет Х-101.

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