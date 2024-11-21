Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой: в Сети появилось видео

РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой: в Сети появилось видео

Взрыв. / Фото: Associated Press

Официальной информации от Генштаба ВСУ нет.

Утром 21 ноября Воздушные силы Украины в своем отчете сообщили, что россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Отмечается, что атака произошла без последствий.

В Сети появилось видео обстела якобы этой ракетой.

В частности, на видео, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты. Есть предположение, что это могла быть ракета РС-26 "Рубеж". Заметим, что она может нести на себе до 1,5 тонны взрывчатки, а ее дальность поражения – до 6000 километров. Это эквивалентно трем ракетам "Искандер-М".

Пока официальной информации от Генштаба ВСУ нет — только информация в утренней сводке Воздушных сил.

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ

Напомним, утром 21 ноября российские военные нанесли ракетные удары по Днепру. Оккупанты атаковали баллистикой, "Кинжалом" и крылатыми ракетами. ПВО уничтожила шесть крылатых ракет Х-101.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация