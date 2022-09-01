РФ всю ночь била по Днепропетровщине: повреждены десятки домов, есть "тяжелый" раненый (фото)

Оккупанты били по мирному населению из "Градов".

Российская армия в ночь на 1 сентября обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атак повреждены десятки жилых домов, ранен один человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никопольский район российские войска атаковали четыре раза, стреляли по четырем громадам. По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские "Грады".

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В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. По предварительной информации, ранен один человек. Это 70-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей и поселковый совет. Снаряды зацепили также линии электропередачи.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

По Мировской и Марганецкой громадам била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди невредимы. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередачи.

В Криворожском районе россияне ударили по Зеленодольской громаде. Повреждены хозяйственные постройки. Никто не пострадал.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. Оккупанты бьют из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.

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