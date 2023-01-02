РФ всю ночь обстреливала Донецкую область: в ОВА сообщили детали и показали последствия

Ночью россияне продолжали стрелять на разных участках вдоль всей линии фронта.
Российские оккупанты в ночь на 2 января продолжили обстрелы Донецкой области на четырех направлениях.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Так, на Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар и окрестности города. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки.
На Донецком направлении периодическим обстрелам подвергались Марьинка и окрестности Очеретинской громады. Ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся обстрелам из "Градов".
На Горловском направлении больше всего пострадала Константиновская громада — поврежден дом в Иванополье и дом в Александро-Шультино.
На Лисичанском направлении — около 30 прилетов по Заречному, Торскому и Тернам Лиманской громады — без жертв.
Кириленко также отметил, что за 1 января россияне ранили одного мирного жителя Донбасса — в Бахмуте.
Напомним, что в ночь на 2 января россияне также массированно атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Больше всего беспилотников было выпущено врагом по Киеву и области. Это уже вторая ночь подряд, когда РФ атакует Украину дронами.
В то же время силы украинской ПВО за эти два дня сбили почти все вражеские дроны. Так, 2 января в результате боевой работы украинских сил обороны все 39 ударных БпЛА были уничтожены. В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.
Однако, к сожалению, обломки за эти два дня повлекли за собой разрушение в столице, а также попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области.
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