РФ всю ночь обстреливала Донецкую область: в ОВА сообщили детали и показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 2 января продолжили обстрелы Донецкой области на четырех направлениях.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар и окрестности города. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки.

На Донецком направлении периодическим обстрелам подвергались Марьинка и окрестности Очеретинской громады. Ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся обстрелам из "Градов".

На Горловском направлении больше всего пострадала Константиновская громада — поврежден дом в Иванополье и дом в Александро-Шультино.

На Лисичанском направлении — около 30 прилетов по Заречному, Торскому и Тернам Лиманской громады — без жертв.

Кириленко также отметил, что за 1 января россияне ранили одного мирного жителя Донбасса — в Бахмуте.

Напомним, что в ночь на 2 января россияне также массированно атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Больше всего беспилотников было выпущено врагом по Киеву и области. Это уже вторая ночь подряд, когда РФ атакует Украину дронами.

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В то же время силы украинской ПВО за эти два дня сбили почти все вражеские дроны. Так, 2 января в результате боевой работы украинских сил обороны все 39 ударных БпЛА были уничтожены. В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.

Однако, к сожалению, обломки за эти два дня повлекли за собой разрушение в столице, а также попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области.

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