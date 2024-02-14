РФ выбрала новую тактику разрушения энергетической инфраструктуры Украины: эксперт объяснил суть

Россияне поняли, что у них недостаточно возможностей разрушить украинскую энергосистему в целом.

Российские войска избрали новую тактику разрушения украинской инфраструктуры. Так, оккупанты усилили интенсивность точечных дроновых атак на прифронтовые объекты энергетики.

Об этом директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил в Сети.

По оценкам Омельченко, враг избрал новую тактику разрушения энергоинфраструктуры Украины. Россияне поняли, что у них недостаточно возможностей разрушить энергетическую систему в целом, поэтому решили усилить интенсивность точечных атак дронами на прифронтовые объекты энергетики.

"Так, только за последние сутки после обстрелов врага остановила свою работу одна из прифронтовых ТЭС, критически важная для жизнеобеспечения региона", — отметил эксперт.

Кроме того, были нанесены вражеские удары по энергоинфраструктуре, которая обеспечивает значительную часть угледобычи.

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А в ночь на 13 февраля в результате дроновой атаки были повреждены энергетические объекты Приднепровья. В результате было временное обесточивание Днепра.

"Ответом на эти акты терроризма должны стать удары возмездия и усиление антидроновых элементов ПВО в прифронтовой зоне", – выразил свою позицию Омельченко.

Напомним, как сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, этой зимой не применялись графики аварийных отключений света. Однако холода еще продолжаются, и Россия может атаковать энергообъекты не только зимой.

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