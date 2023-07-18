РФ выдала фейк о 200 тыс. ударных дронов "Ланцет": взяли цитату из "Звездных войн"

По информации ВСУ, по состоянию на начало июля в России оставалось всего около 50 неиспользованных "Ланцетов".

Российские пропагандисты показали репортаж о производстве дронов-камикадзе "Ланцет".

Пропагандистские Telegram-каналы сразу подхватили эту новость и передали ее, что производство этих дронов-камикадзе выросло втрое. Якобы уже произведено 200 тысяч "ланцетов", а всего скоро будет миллион. Хотя в самом сюжете российского зомби-ТВ таких цифр не было

Однако, как сообщает издание The Insider, и 200 тыс., и миллион "Ланцетов" оказались далеки от правды.

Эти невероятные цифры, как выяснилось, взяты из цитаты из "Звездных войн". В посте Z-канала "Военный осведомитель" сказано:

"Двести тысяч уже готовы, еще миллион на подходе" (С).

Цитата из "Звездных войн: атака клонов" лучше всего подходит под описание масштабов производства дронов-камикадзе "Ланцет".

Позже в этом же пропагандистском Telegram-канале опровергли информацию о миллионе беспилотников.

"Товарищи, мы обычно все понимаем, но цитата о "200 тысячах готовы, еще миллион на подходе", о которых вы пишете, сначала в нашем посту о производстве "Ланцетов" была шутливой отсылкой к известной фразе из "Звездных войн", о чем следом и было написано. Эта ситуация нас очень порадовала, но в следующий раз перед рерайтом читайте публикацию до конца", – говорится в сообщении.

В то же время, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на видео насчитал лишь 39 "Ланцетов" разного типа и неизвестной степени готовности.

Что касается общего количества "Ланцетов", которые есть в РФ, то 5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал агентству "Укринформ" :

"Всего было произведено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 было применено в зоне боевых действий. Соответственно, их остаток сейчас — ориентировочно около 50 БПЛА".

Что известно о "Ланцетах"

Ранее в ВСУ рассказали, что на поле боя украинская армия страдает от российских беспилотников "Ланцет".

В ВВС-Украина отмечали, что россияне целенаправленно пытаются выбивать "Ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику.

"Ланцеты" почти всегда работают в паре с разведывательными дронами.

Пропагандистские телеграмм-каналы регулярно публикуют сообщения об ударах "Ланцетом", хотя очень часто это либо откровенные фейки, либо россияне наносят удары по ложным целям – как это было здесь.

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