РФ выполнила первую часть своей задачи в Харьковской области: Гетман предупредил о планах захватчиков

Оккупанты создали два плацдарма на Харьковщине, но вряд ли будут пытаться захватить столицу области.

Российская армия создала "серую зону" на Харьковщине и выполнила первую часть своей задачи. Дальнейшее продвижение врага будет незначительным, потому что он сейчас не собирается захватывать или окружать Харьков.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Oboz.ua.

"Здесь была привлечена большая группировка, в частности, так называемый африканский корпус из иностранных наемников. Они должны были создать два плацдарма шириной 10-15 километров. Это именно такая ширина фронта, на которую обычно наступает бригада. Если они соединят эти два плацдарма, будет примерно 40 километров. Это фронт, который, как правило, атакует дивизия. Вполне возможно, они попытаются это делать", – объяснил майор.

Он отметил, что если бы россияне продвинулись вглубь украинской территории еще на 10-15 километров, они попали бы в окружение Сил обороны и были бы обречены. Поэтому враг действовал "по учебнику" – создал плацдармы и привлек для этого около 15% личного состава.

"Осталось еще 85%, которые они могут использовать для того, чтобы продвинуться еще немного, на 5-10 километров, но дальше они продвигаться не будут, потому что тылы не успеют подойти. Они не глупы, они не собираются захватывать или окружать Харьков", – подчеркнул Алексей Гетьман.

По его мнению, захватчики могут еще немного продвинуться, чтобы закрепиться на позициях, с которых можно терроризировать Харьков артиллерийскими обстрелами. Именно такие сценарии прописаны в военных учебниках, и это наиболее вероятная цель в отличие от захвата Харькова.

"Это сценарий, который может быть реализован врагом. Он накапливает силы. На границе стоят наши пограничники, но там невозможно построить мощные фортификации. И не только на границе, но и где угодно, если в нескольких сотнях метров – враг. Приедет экскаватор – будет сразу уничтожен", – объяснил Алексей Гетьман.

По его словам, подразделения пограничников и Нацгвардии, которые держат оборону на Харьковщине, делают все возможное, но, к сожалению, им не хватает тяжелого вооружения, в том числе бронетехники, которая есть в ВСУ. Поэтому эксперт не исключает, что украинским защитникам придется с боями отступать, если враг и дальше будет проводить наступательные действия.

"Противник накапливает мощности. В любой наступательной войне армия продвигается дальше. Она может продвигаться существенно или не существенно, но она продвигается. И российская армия продвинется. Вполне возможно, что они создадут несколько плацдармов для наступательных действий. Вопрос только в том, насколько это им удастся и какие потери они при этом понесут", – подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, россияне пытаются растянуть украинские Силы обороны. В ГПСУ рассказали об угрозе наступления России на Сумы и область.

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