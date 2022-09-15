РФ выпустила крылатую ракету по Кривому Рогу: есть серьезные разрушения

По предварительной информации, жертв нет.

Российская армия днем 15 сентября ударила крылатой ракетой по Кривому Рогу. Она попала в промышленное предприятие. Здание получило серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", — написал Вилкул.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укрощали" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

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