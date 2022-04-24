РФ выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-террористка РФ уже выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала.

В то же время глава государства подчеркнул, что у России еще достаточное количество ракет, чтобы наносить новые удары по украинским городам и терроризировать мирное население.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении в субботу, 23 апреля.

Зеленский призывает признать мировое сообщество Российскую Федерацию страной-террористкой, а ее армии – террористической организацией. На этом Украина будет настаивать на переговорах с западными партнерами.

"То, что они (российские военные – ред.) наделали – это достаточный аргумент для мира, чтобы в конце признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией. Будем настаивать на этом и в дальнейшем в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признаю. просто нет, поэтому это правда. Российское государство стало террористом и ему не стыдно, а если не стыдно, то это сознательно, а значит, должна быть максимальная ответственность", — подчеркнул украинский президент.

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