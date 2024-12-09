РФ выпустила по Украине осенью в четыре раза больше БпЛА и ракет, чем в прошлом году — WSJ

В статье говорится, что битва украинцев в небе во время российских атак бьет рекорды.

Украинские силы ПВО сосредоточенно отражают атаки российских дронов и ракет, значительно участившиеся осенью. Так, в течение осени 2024 года РФ выпустила по Украине в четыре раза больше воздушных целей, чем осенью 2023 года.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Последние месяцы сказались значительным увеличением количества российских целей на экранах украинских бойцов ПВО. Причины – запуск в РФ завода по производству дронов и получение боеприпасов из Северной Кореи.

Согласно анализу данных Воздушных сил Украины, в течение сентября, октября и ноября российские войска выпустили более 6000 взрывоопасных дронов и ракет. Это втрое больше, чем за предыдущий квартал, а также более чем в четыре раза превышает показатели осени 2023 года.

В публикации говорится, что Россия применяет "Шахеды" в невиданном количестве, дополняя их атаки баллистическими ракетами, которые труднее перехватить. Среди новых тактик – использование россиянами "парков" дешевых дронов-приманок для истощения украинской ПВО. Россияне также применяют термобарические боеголовки и уклоняющиеся от обнаружения радары.

Как объяснил командир украинской 164-й бригады, майор Антон Янович, "речь идет о том, чтобы исчерпать возможности противовоздушной обороны".

Для противодействия угрозам Украина активно использует средства РЭБ, но военные признают, что им не хватает современных систем ПВО, способных справиться с новыми вызовами.

Западные страны передают Украине больше передовых систем ПВО, однако, по словам президента Владимира Зеленского, этих поставок недостаточно.

Издание со ссылкой на официального представителя Украины указывает, что силы ПВО государства стали более эффективными в перехвате беспилотников, а качество российских "Шахедов" снижается. Как отметил собеседник, "кто быстрее найдет решение, тот выиграет битву за небо".

В материале говорится, что ключевую роль в борьбе с воздушными угрозами играют украинские мобильные группы ПВО. Для поражения целей бойцы используют установленные на пикапах советские пулеметы.

Украина также усовершенствовала методы электронной борьбы: вражеские беспилотники вводятся в заблуждение, получая ложные GPS-координаты. Поэтому дроны отклоняются от курса и тратят топливо, что дает время для уничтожения целей.

Однако россияне адаптируются. Они устанавливают средства РЭБ на ракеты и используют разведывательные дроны для поиска украинских мобильных групп ПВО.

Как отметил в этом контексте экс-спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, "дело в том, кто кого может переиграть".

Напомним, в ночь на 9 декабря Украина в очередной раз отражала российскую атаку. Враг запустил две управляемые авиаракеты, 37 ударных "Шахедов" и беспилотники других типов.

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