РФ выпустила по Украине почти 600 дронов и 26 ракет: сколько удалось сбить

Россия накрыла "Шахедами" и ракетами Украину / © ТСН.ua

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В ночь на 12 июля российские войска выпустили по Украине 623 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил.

Сколько выпустили по Украине

Было выпущено:

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597 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (РФ). 339 из них — «шахеды»;

26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько сбили

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 были сбиты 344 средства воздушного нападения:

319 вражеских БпЛА типа Shahed;

25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание 1-й ракеты и 20 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых — на 19 локациях.

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Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В частности, взрывы прогремели в нескольких районах Львова, четыре человека ранены.

В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом. Кроме того, РФ атаковала Харьков, Кировоградскую и Запорожскую область.

К сожалению, потери есть в Черновцах. Там из-за ударов РФ погибли два человека, еще 4 — получили тяжелые ранения

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