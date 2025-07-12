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РФ выпустила по Украине почти 600 дронов и 26 ракет: сколько удалось сбить
Воздушные Силы ВСУ рассказали, чем враг атаковал этой ночью, 12 июля.
В ночь на 12 июля российские войска выпустили по Украине 623 средства воздушного нападения.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил.
Сколько выпустили по Украине
Было выпущено:
597 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (РФ). 339 из них — «шахеды»;
26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько сбили
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 были сбиты 344 средства воздушного нападения:
319 вражеских БпЛА типа Shahed;
25 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 258 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание 1-й ракеты и 20 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых — на 19 локациях.
Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
В частности, взрывы прогремели в нескольких районах Львова, четыре человека ранены.
В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом. Кроме того, РФ атаковала Харьков, Кировоградскую и Запорожскую область.
К сожалению, потери есть в Черновцах. Там из-за ударов РФ погибли два человека, еще 4 — получили тяжелые ранения