РФ выпустила по Украине рекордное количество дронов – 188: Зеленский отреагировал на атаку

Президент подчеркнул, что в общей сложности все эти дроны содержат 16 тыс. иностранных компонентов. Поэтому "нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну".

Россия атаковала Украину в ночь на 26 ноября рекордным количеством ударных дронов – 188. Была повреждена критическая инфраструктура. В каждом вражеском БпЛА содержится 85 иностранных компонентов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов против наших людей — 188. Спасибо нашим защитникам неба за отражение атаки: около 80 дронов удалось сбить, более 90 — локационно потеряны", — говорится в сообщении главы государства.

Президент отметил, что есть повреждение нашей критической инфраструктуры:

"Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества".

Зеленский акцентировал, что в каждом из 188 российских беспилотников содержится 85 иностранных компонентов. В общей сложности это почти 16 тыс. компонентов, без которых вражеские дроны не летали бы.

"Такие атаки возможны лишь потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через разные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Мы должны остановить российскую агрессию. Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций", — подчеркнул президент.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ информировали, что ночью ПВО сбивала российские дроны в 17 областях Украины.

Читайте также: