РФ выпустила по Украине уже тысячи ракет – в Воздушных силах назвали количество

В Воздушных силах не учитывали ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты разных типов.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 4 тысяч различных ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона 27 ноября рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Более 4 тысяч уже выпущено. Речь идет о ракетах не всех типов. Понятно, что здесь не считаются С-300, РСЗО, авиационные ракеты, которые запускают по нам, как Х-59, Х-58. Речь идет о тысячах ракет, понятно, что мы потратили на них много боекомплекта", — сказал он.

Также он отметил значительную помощь западных партнеров, которые продолжают оказывать Украине средства по поражению российских ракет и иранских дронов-камикадзе.

Вооружение России

Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что, несмотря на введение санкций, Россия все еще может производить ракеты и масштабирует производство. Так, по его словам, сейчас у оккупантов есть около 400 единиц крылатых ракет Х-101 и Х-555. Также они имеют в наличии примерно такое же количество "Калибров". По данным разведки, они способны производить около 180 ракет в год.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что армия РФ потратила на войне в Украине почти две трети своих боеприпасов, и именно поэтому уменьшилась наступательная активность оккупантов.

Он также выразил мнение, что Россия сейчас накапливает боеприпасы для использования их для новых атак весной.

ГУР МО Украины сообщило, что иностранные компании помогают направлять российские ракеты на Украину.

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