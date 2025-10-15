- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 15 октября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
Новые группы БпЛА в Павлоград.
Ударные БпЛА мимо Никополя — северо-восточного курса.
БпЛА держат курс – на Запорожье.
Группы ударных БПЛА - на Каменское, Днепр!
Каменское – под массированной атакой ударных БпЛА!
Скоростная цель через Сумщину!
Харьковщина: группы БпЛА - в сторону Чугуева.
Напомним, что ситуация в Купянске остается критической .