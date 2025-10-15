ТСН в социальных сетях

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

В ночь на 15 октября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • Новые группы БпЛА в Павлоград.

  • Ударные БпЛА мимо Никополя — северо-восточного курса.

  • БпЛА держат курс – на Запорожье.

  • Группы ударных БПЛА - на Каменское, Днепр!

  • Каменское – под массированной атакой ударных БпЛА!

  • Скоростная цель через Сумщину!

  • Харьковщина: группы БпЛА - в сторону Чугуева.

Напомним, что ситуация в Купянске остается критической .

