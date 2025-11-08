- Дата публикации
РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 8 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на Днепр.
Группа БпЛА на западе Харьковщины – курсом на Полтавщину.
Группа БпЛА на востоке Черкасской области - курс на запад.
Группа БпЛА на севере Херсона – курсом на север.
Группа БПЛА на юге Черниговщины – курсом на запад.
Новые группы БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на север.
Новые группы БпЛА в Сумской области - курсом на запад.
