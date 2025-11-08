ТСН в социальных сетях

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 8 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на Днепр.

  • Группа БпЛА на западе Харьковщины – курсом на Полтавщину.

  • Группа БпЛА на востоке Черкасской области - курс на запад.

  • Группа БпЛА на севере Херсона – курсом на север.

  • Группа БПЛА на юге Черниговщины – курсом на запад.

  • Новые группы БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на север.

  • Новые группы БпЛА в Сумской области - курсом на запад.

Напомним, что россияне атаковали дронами Одесщину: куда попали .

