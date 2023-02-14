РФ выпустила в море корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет – норвежская разведка

Они регулярно выходили в море еще при СССР.

Российские корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет стали выходить в море. Подобные военные суда Северного флота регулярно выходили в море еще в советские времена.

Об этом отчитывается норвежская разведка.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подлодках и надводных кораблях Северного флота", — говорится в сообщении разведки Норвегии.

В ведомстве отметили, что тактическое ядерное оружие может представлять особо серьезную угрозу в случае потенциального противостояния РФ и НАТО.

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Ранее мы сообщали, что Китай планирует втрое увеличить количество ядерных боеголовок. Готовясь к обострению со США на почве Тайваня, в течение следующих 12 лет государство собирается увеличить запас до 900 ядерных боеголовок.

Также ТСН.ua информировал о заявлении президента Болгарии Румена Радева относительно санкций против российского ядерного топлива. По его словам, София готова ветировать ядерные ограничения. Мол, такие действия напрямую повлияют на атомную энергетику Болгарии.

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