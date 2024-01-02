РФ выработала комбинированную тактику атак по Украине: эксперт сделал разбор полетов

Оккупанты выработали тактику, которую и дальше будут регулярно применять: будут начинать удары с налета дронов и продолжать комбинацией различных ракет.

Российские войска в ночь на 2 января устроили массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе Shahed-131/136 и ракеты разного типа. В целом в тактике нанесение врагом массированных ударов начинает просматриваться закономерность и системность.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", сообщил обозреватель группы Александр Коваленко.

Ракетная атака по Украине 2 января – хронология ударов

Во время этой новой атаки по Украине оккупанты, как и в прошлый раз, сначала запускали ударные беспилотники. Первая группа дронов вылетела около 19:30. В общей сложности было задействовано шесть групп БПЛА, из которых четыре-шесть направлялись в Киев. Вражеский налет на столицу нейтрализовали около 3:45. Россияне запустили в общей сложности 35 дронов, и все они были уничтожены.

Около 02:00 с российского аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Дополнительные борта россияне подняли с аэродрома "Энгельс". Около 05:00 первые бомбардировщики вошли в Каспийский регион для запусков крылатых ракет Х-101/555.

Первый запуск ракет оккупанты осуществили в 05:40. Первая ракета Х-101/555 вошла в воздушное пространство Украины около 06:40 – это произошло в Сумской области.

В общей сложности враг запустил по Украине 70 ракет Х-101/555, 59 из которых сбили силы ПВО. Вражеские цели были выпущены из 16 самолетов Ту-95МС. То есть в среднем один борт запускал по четыре-пять ракет.

В то же время, в период с 06:20 до 06:30 захватчики осуществили пуски ракет Х-59 и обстреляли Харьков из комплексов С-300.

Около 07:30 с российского аэродрома "Саваслейка" взлетели истребители-перехватчики МиГ-31К. Между 07:40 и 07:50 эти самолеты устроили первый запуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". В общей сложности враг выпустил 10 таких ракет и все они были уничтожены.

Кроме того, сообщалось о ложных вражеских целях, имитирующих баллистическую траекторию полета. А еще оккупанты впервые с 25 сентября 2023 года запустили по Украине ракеты "Калибр" в количестве трех единиц.

В 09:47 в Киеве и Киевской области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Читайте главные новости дня:

Тактика российских атак по Украине – разбор полетов

В материале отмечается, что в российских атаках в течение последних дней, в терроре в ночь на 29 декабря, в ночь на 1 января и в ночь на 2 января просматривается основная общая черта. Практически все эти атаки РФ начинались именно с налетов дронов-камикадзе. Это было главным опасением в прошлом году, когда фиксировалось, что россияне долгое время не применяют крылатые ракеты, но регулярно системно запускают беспилотники.

Захватчики используют дроны не только как средство поражения, но и как раскрывающий и истощающий украинскую ПВО элемент, который рассредоточивает внимание с помощью постоянного маневрирования в воздушном пространстве.

При этом российские войска так синхронизировали пуски, траектории полетов и маршруты, чтобы беспилотники оставались в воздушном пространстве как можно дольше – максимально сокращая промежуток времени между уничтожением последнего дрона и захода в ВП первых ракет.

В анализе также говорится, что вполне ожидаемым было то, что ракетные удары, совершаемые второй волной после БПЛА, выполняются средствами поражения разной номенклатуры. Это и дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования (самая массовая ракетная компонента), и сопровождающие их баллистические ракеты 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М", аэробалистические "Искандер-К", гиперзвуковые Х-47М2 "Кинжал", Х-22-32, а также также вспомогательные Х-59, противорадиолокационные Х-31П и С-300.

Также читайте Ракета ударила по многоэтажке в Киеве: ужасные фото разрушенного дома на Соломенке

"Такие комбинации заставляют средства ПВО применять различные алгоритмы перехвата и с учетом попыток истощить их налетами дронов-камикадзе, с минимальным временным промежутком для перезарядки, повышает шансы прорыва и нанесения ударов", — говорится в статье.

Эксперты объясняют, что командование РФ отошло от практики применения унифицированной номенклатуры, как это было осенью 2022 года. В то время оккупанты в основном наносили удары ракетами Х-101/555, которые играли роль основного средства поражения. Комбинированный метод атак позволяет не только рассредоточивать ПВО по алгоритмам перехвата, но и создать суммарную массовость удара, что повышает вероятность прорыва.

Россияне выработали тактику, которую и дальше будут регулярно применять

"Все это указывает на то, что РОВ выработали тактику, которую и дальше будут регулярно применять, начиная террористические удары с налета дронов-камикадзе и продолжая комбинацией различной номенклатуры ракетного вооружения", — указано в публикации.

Там также обращается внимание, что на 2 января захватчики применили всего три ракеты "Калибр", которые не использовались с 25 сентября 2023 года. Но это никак не связано с тем, что в 2023 году черноморская флотилия РФ вынуждена была бежать из оккупированного Крыма в Новороссийск. Дело в том, что дальность полета "Калибров" достигает и даже превышает 2000 км, так что враг может запускать эти ракеты, не удаляясь от условно безопасной зоны.

По оценкам экспертов, вполне возможно, что в результате столь интенсивного применения ракет Х-101/555 накопленный потенциал до 300 ракет по состоянию на конец декабря 2023 года у российских войск быстро иссякнет, а планы ударов расписаны на несколько этапов. Поэтому "Калибры" могут стать завершающей фазой перед очередной паузой РФ для накопления ракет.

Выводы о массированных ракетных ударах по Украине

Очевидно, что Россия заранее готовилась к новогодним ракетным ударам и подготовка растянулась на месяцы. Накопление боекомплекта, разведка наиболее "живучих" маршрутов для дронов, расчет необходимой номенклатуры, боекомплектов и синхронизация действий — все это не формируется и не рассчитывается "на колене" за один день.

"План новогодних террористических атак вынашивался россиянами как настоящими маньяками долго, детально и планомерно и последовательно реализуется именно сейчас. Мы давно знаем, что воюем против варваров, основная цель которых – убийство, кровопролитие и геноцид", – отмечается в материале.

В нынешних обстоятельствах проблематика усиления ПВО Украины становится еще более острой, как и расширение средств, методов и тактики противодействия ракетному террору России.

Напомним, Россия устроила массированную атаку по Украине в ночь на 2 января, запустив десятки дронов и ракет разных типов. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения в Киеве и Харькове, почти 100 человек пострадали, есть погибшие. Президент Владимир Зеленский показал видео последствий атаки в разных городах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты, взрывы, руины, ужас и смерть! НОВОСТИ 14:00 2 января 2024 года

Читайте также: