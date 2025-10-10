РФ высадила крупный десант в Донецкой области: DeepState называет ситуацию сложной

Владимировка Донецкой области. / © Deepstatemap

Реклама

Накануне войска РФ сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются. Ситуация остается очень сложной.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"По уточненным данным около 12 часов было не четыре, а по меньшей мере семь бронированных бронемашин. Уже около 15 часов произошла еще одна атака - снова семь ББМ, а уже после 17 часов в направлении села враг отправил два танка. Таким образом по меньшей мере 16 ВВТ, шесть мотоциклов было задействовано в штурмовых действиях", - сообщили в DeepState.

Реклама

Специалисты отмечают, что дополнительной проблемой является высадка десанта. Россияне завели в село от 50 до 75 человек пехоты.

"Ситуация остается сложной. Противник будет по максимуму пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий", - добавили специалисты.

Заметим, что на днях российские войска провели несколько штурмов на Владимировку. В DeepState информировали, что украинские бойцы активно уничтожают захватчиков.

Напомним, в середине сентября стало известно, что украинские Силы обороны отбросили врага от села Владимировка в Донецкой области и остановили продвижение российских войск в ряде других населенных пунктов.

Реклама

Заметим, в августе главком Александр Сырский заявлял , что ВСУ успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.