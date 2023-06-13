РФ вывела корабли на дежурство, несмотря на сильный шторм: в ОК "Юг" оценили угрозу

РФ продолжает маневрировать по всем направлениям, в том числе на Черноморском побережье.

Армия РФ продолжает маневрирование в Черном море, несмотря на сильный шторм. На утро 13 июня в Черном море 5 боевых кораблей врага, среди которых ни одного ракетоносителя.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

По словам Гуменюк, шторм в Черном море не столь силен, чтобы не позволить ракетоносителям врага вернуться на дежурство.

"Поэтому вполне возможно, что эти маневры будут продолжаться. Мы отслеживаем ситуацию", – сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что РФ продолжает маневрировать по всем направлениям, в частности на Черноморском побережье.

"Россияне производят ротацию ракетоносителей и осуществляют подходы к пусковым рубежам"

Напомним, что уменьшение враждебной активности в небе в ночь на 12 июня связано с погодными условиями . По словам Юрия Игната, погода также влияет и на деятельность наших авиационных подразделений.