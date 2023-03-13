РФ вывела надводные ракетоносители в Черное море: военные предупредили украинцев об опасности

Российские оккупанты 13 марта вывели в Черное море два надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

По его данным, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

Также читайте Искали Patriot: в ВСУ назвали одну из целей окупантов во время последнего массового обстрела

"В Черное море выведены два надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр". Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", — предупредил он.

Обновлено

По состоянию на 11.30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп до 20 ракет.

Напомним, утром 13 марта в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объясняла, что гражданам не стоит проводить параллели в промежутках между последними массированными ракетными обстрелами. По ее словам, последний месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью времени, но и психологической игрой.

"То есть все ожидают, они постоянно подвигают, и в момент, когда немного ослабляется психологическое напряжение, они наносят удар", – пояснила пресс-секретарь.

Читайте также: