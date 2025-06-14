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РФ вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах
В Черном и Средиземном морях может быть до 14 крылатых ракет.
В Черном море находится один российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
▪ в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
▪ в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
до Азовского моря – 6 судов.
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.