РФ вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах

"Калибр" / © Associated Press

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В Черном море находится один российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;

▪ в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

▪ в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 6 судов.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.