РФ вывела в Черное море 11 кораблей, в том числе носитель "Калибров" – в ВМС объяснили такое количество

Россия по состоянию на утро 14 января вывела в Черное море 11 боевых кораблей. В частности, один носитель "Калибров" с общим залпом на восемь ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, такое количество российских кораблей можно объяснить вероятным началом учений.

"Это начался учебный год у россиян. Среди этих 11 кораблей – две единицы находятся на боевом дежурстве, а остальные, скорее всего, участвуют в этом учебном процессе", – пояснил он.

Плетенчук также добавил, что в Азовском море находится один вражеский корабль на боевом дежурстве.

Напомним, по словам Буданова, Украина возвращает контроль над Черным морем и дает надежду Крыму.

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