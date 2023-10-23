РФ вывела в Черное море фрегаты с "Калибрами": есть ли опасность

Для вывода фрегатов РФ может быть несколько оснований.

Российская армия вывела в Черное море два фрегата ракетами типа "Калибр". Такие действия врага могут быть как обычным бряцанием оружия, так и реальной угрозой с запуском воздушных целей.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

"По нашей официальной сводке, зафиксирован вывод двух фрегатов ракетоносителей. Это 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению. Развернута корабельная группировка сейчас до восьми единиц", — рассказала она.

По словам Гуменюк, одна из них – в Азовском море, семь – дежурят в Черном море, но в том самом условно "безопасном" для себя районе, в котором они держатся последние несколько месяцев.

Она отмечает, что враг пытается всеми силами давить на гражданское судоходство и угрожать по всем направлениям. Гуменюк отметила, что действия РФ в море могут обернуться пусками "Калибров". Ведь в течение длительного времени не было ракетных ударов с применением ракет морского базирования.

Как сообщалось, президент-диктатор РФ Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям. Так, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал" дальностью более тысячи километров.

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