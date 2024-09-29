РФ вывела в Черное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

С утра 29 сентября российские оккупанты держат в морских акваториях корабли с "Калибрами".

Россия держит в Черном море два корабля. Оба судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.

Об этом говорится в отчете Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако один корабль, являющийся ракетоносителем, зафиксирован в Средиземном море. Его возможен максимальный залп до 16 ракет.

Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор

к Азовскому морю — 10 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия выпустила по Украине 22 ударных дрона. В четырех областях работала ПВО.

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