РФ вывела в Черное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

С утра 29 сентября российские оккупанты держат в морских акваториях корабли с "Калибрами".
Россия держит в Черном море два корабля. Оба судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.
Об этом говорится в отчете Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако один корабль, являющийся ракетоносителем, зафиксирован в Средиземном море. Его возможен максимальный залп до 16 ракет.
Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор
- к Азовскому морю — 10 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия выпустила по Украине 22 ударных дрона. В четырех областях работала ПВО.
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