РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель: сколько "Калибров" может ударить по Украине

Корабельная группировка вражеского флота сейчас состоит из 13 боевых кораблей.

В Черном море на утро 7 декабря страна-террорист Россия держит на боевом дежурстве 13 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграмм.

"В Черном море 13 вражеских кораблей. Среди них — 1 подводный ракетоноситель. Возможен общий залп — 4 "калибра", — пишет он.

Напомним, 5 декабря произошел очередной ракетный удар России по Украине. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры и жилые дома, есть погибшие. Из-за обстрелов произошли аварийные отключения света в регионах Украины.

По подсчетам Forbes, Россия потратила на эту атаку в среднем $400-500 млн.

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