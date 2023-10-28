РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

Оккупанты удерживают в Черном море на дежурстве два боевых корабля.

По состоянию на утро субботы, 28 октября, российские оккупанты удерживают в Черном море на боевом дежурстве два корабля, один из них – ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

На боевом дежурстве в Азовском море – один корабль, в Черном – два, одна из которых – подлодка с снаряжением до четырех ракет типа "Калибр".

В Средиземном море находятся три российских корабля, среди них один ракетоноситель – не снаряженный "Калибрами".

Напомним, в Украине 28 октября объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

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