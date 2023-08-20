РФ вывела в Черное море ракетоноситель: Гуменюк оценила уровень угрозы

РФ держит в Черном море подводный носитель крылатых ракет, поэтому уровень угрозы ракетных ударов остается высоким.

Об этом рассказала спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне вечером, 19 августа, вывели в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр". Такие маневры россиян направлены на истощение противовоздушной обороны Украины.

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"Сейчас 9 кораблей в Черном море, среди них один ракетоноситель, подлодка. Один корабль прикрывает обстановку в Черном море. Ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подлодки затруднен для обнаружения системами ПВО. Это означает, что на сигналы воздушной тревоги нужно реагировать очень оперативно", — сказала спикер.

Ранее Гуменюк сообщила, что Силы обороны Юга за сутки 18 августа уничтожили 10 лодок российских диверсионно-разведывательных групп, а также крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники.

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