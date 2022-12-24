РФ вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами": в ОК "Юг" предупредили о возможных ударах

Армия Российской Федерации снова вывела в Черное море корабли из ракетами "Калибр". Общий залп может достигать 20 ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в настоящее время корабельная группировка врага увеличилась.

"В Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители, они снаряжены ракетами. Это два надводных и один подводный, общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых вспоминал наш Верховный Главнокомандующий. А также может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины. В любом случае, сигналы воздушной тревоги — это сигнал обязательного исполнения", — подчеркнула она.

Гуменюк также пояснила, что нет временной зависимости от вывода ракетоносителей в море до пуска ракет.

"Это может говорить о том, что долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. После того, как море успокоилось, они вышли на дежурство снова. Но, также, ввиду враждебного тяготения к скрепам и датам, для того, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам в канун праздников",- пояснила она.

Напомним, в Одесской области обнаружили более 120 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ.

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