РФ вывела в море 5 больших десантных кораблей: есть ли угроза для Одессы

У России пока нет достаточной ресурсной базы для наступления на Одессу.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает "Эспрессо".

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Эксперт прокомментировал, что сегодня РФ вывела в Черное море пять крупных десантных кораблей. По его мнению, наступление на Одессу будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей РФ. Сейчас у России такие ресурсы в очень ограниченных количествах, подчеркнул эксперт.

"Потому что бы там ни грезил диктатор Путин, у него нет сегодня ресурса для того, чтобы наступать на Одессу и побережье. Хотя время от времени мы слышим информацию о том, что враг вывел в море все свои десантные корабли, это не так". Россия на сегодняшний день не накопила и не имеет сил и средств для атаки на Одесщину", – пояснил Селезнев.

Он признал, что Россия сейчас действительно атакует по всей линии фронта.

"Впрочем, для того, чтобы это движение было результативным, должно быть тотальное преимущество россиян по всем военным компонентам. Этого преимущества они сегодня не имеют", — заверил эксперт.

Напомним, днем 14 января сообщалось, что в Черном море РФ развернула корабельную группировку в количестве 11 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами", а также 5 больших десантных кораблей.

Ранее скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал, способна ли РФ снова напасть на Харьков и захватить город.

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