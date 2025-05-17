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Дата публикации
Категория
Война
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РФ вывела в Средиземное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

Три вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", находятся в Средиземном море Общий залп составляет до 8 ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Калибр

Калибр / © Associated Press

В акватории Средиземного моря сегодня утром, 17 мая 2025 года, были зафиксированы корабли РФ – носители крылатых ракет типа «Калибр», которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

    в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • до Азовского моря – 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.

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