РФ вывесила триколор на КПП "Гремяч" на Черниговщине: что известно

Российский триколор на КПП «Гремяч»

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В пятницу, 4 июля, российские оккупанты установили свой триколор на границе в Черниговской области, в районе пункта пропуска «Гремяч».

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Там объяснили, что враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью.

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В Генштабе показали видео, как украинские воины уничтожили это знамя РФ.

Українські воїни знищили прапор РФ, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

«Очередная провокация окупантов потерпела неудачу — украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор. Видимость присутствия российских войск на территории Черниговской области уничтожена», — говорится в сообщении.

Реакция ГНСУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, зачем РФ прибегла к такой провокации.

Он пояснил, что, вывесив свой триколор в пункте пропуска «Гремяч», российская пропаганда могла бы использовать это для того, чтобы показать, что они якобы захватили эту территорию.

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«Неоднократно подобное фиксировалось и в пределах Сумской области или Харьковщины. Такими действиями Россия потом показывала это как победу и использовала такие информационные поводы для того, чтобы возвеличивать свои действия против нашего государства», — сказал Демченко.

Спикер подтвердил, что аэроразведка ГПСУ обнаружила этот триколор, а подразделения ВСУ сразу его уничтожили.

«Мы показываем, что враг здесь не закрепился, а это только его информационный вброс», — подытожил Демченко.

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