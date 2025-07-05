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РФ вывесила триколор на КПП "Гремяч" на Черниговщине: что известно
В ГПСУ подтвердили, что их аэроразведка обнаружила этот триколор, а подразделения ВСУ сразу его уничтожили.
В пятницу, 4 июля, российские оккупанты установили свой триколор на границе в Черниговской области, в районе пункта пропуска «Гремяч».
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Там объяснили, что враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью.
В Генштабе показали видео, как украинские воины уничтожили это знамя РФ.
«Очередная провокация окупантов потерпела неудачу — украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор. Видимость присутствия российских войск на территории Черниговской области уничтожена», — говорится в сообщении.
Реакция ГНСУ
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, зачем РФ прибегла к такой провокации.
Он пояснил, что, вывесив свой триколор в пункте пропуска «Гремяч», российская пропаганда могла бы использовать это для того, чтобы показать, что они якобы захватили эту территорию.
«Неоднократно подобное фиксировалось и в пределах Сумской области или Харьковщины. Такими действиями Россия потом показывала это как победу и использовала такие информационные поводы для того, чтобы возвеличивать свои действия против нашего государства», — сказал Демченко.
Спикер подтвердил, что аэроразведка ГПСУ обнаружила этот триколор, а подразделения ВСУ сразу его уничтожили.
«Мы показываем, что враг здесь не закрепился, а это только его информационный вброс», — подытожил Демченко.
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