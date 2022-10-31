РФ выводит контингент частных военных кампаний из Республики Мали для отправки в Украину — Генштаб

На фоне значительных потерь на территории Украины, российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 31 октября.

Генштаб отмечает, что, несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали.

Также читайте Может ли Украина ударить по Москве беспилотниками: оптимистический прогноз военного эксперта

"Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно снижены по сравнению с Сирией выплаты", — говорится в сводке.

Напомним, украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий уничтожили бронемашину вместе с оккупантами в ней.

Потери РФ

По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек. Наибольшие потери оккупанты за минувшие сутки понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Потери россиян на 30 октября: ВСУ уничтожили 950 оккупантов в сутки

Читайте также: