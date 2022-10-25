РФ вывозит людей и оборудование из оккупированного Херсона и перебрасывает "мобиков"

Оккупанты вывозят все и даже украли Интернет-оборудование.

Россия продолжает эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск уже вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

Об этом сообщили 25 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Оккупанты похитили оборудование Интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал.

Россия прекратила финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах на оккупированной территории. Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

Кроме того, в населенный пункт Львове, взамен эвакуированным коллаборантам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.

Напомним, российские оккупанты обустраивают оборонные позиции на Херсонщине и минируют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

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