РФ вывозит людей и оборудование из оккупированного Херсона и перебрасывает "мобиков"

Оккупанты вывозят все и даже украли Интернет-оборудование.
Россия продолжает эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск уже вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.
Об этом сообщили 25 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Оккупанты похитили оборудование Интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал.
Россия прекратила финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах на оккупированной территории. Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.
Кроме того, в населенный пункт Львове, взамен эвакуированным коллаборантам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.
Напомним, российские оккупанты обустраивают оборонные позиции на Херсонщине и минируют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.
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