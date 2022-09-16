РФ вывозит с юга трупы своих солдат грузовиками: ВСУ начали конкретно отрабатывать по живой силе врага

Украинская армия на юге начала конкретно наносить удары по живой силе, в результате чего РФ вывозит с поля боя трупы своих солдат грузовиками.

У российской группировки, которая расположена на правом берегу Днепра, есть только три варианта спастись. Первый – отступить, второй – сдаться в плен, третий – погибнуть на украинской земле.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

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"Наносим удары в основном по скоплению живой силы, составам оккупантов, командным пунктам. В результате эффективных, высокоточных ударов по районам Херсона, Васильевки и других населенных пунктов, российские войска, по данным разведки, вывозили трупы своих солдат в переполненных грузовиках. Бортовые машины. "КаМАЗ ехали полными из тех мест, куда мы вели огонь. То есть мы уже конкретно работаем по живой силе, заставляя эту группировку либо отступить на левый берег, либо сдаться в плен. Третий вариант — погибнуть под огнем нашей артиллерии", — сказал Жданов.

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области оккупанты запретили жителям некоторых населенных пунктов приближаться к переправам.

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