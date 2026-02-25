- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 515
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ взорвала дамбу под Константиновкой трехтонной авиабомбой: какая ситуация на фронте
Из-за подрыва дамбы в Донецкой области затоплена трасса Дружковка — Константиновка.
Российские войска взорвали дамбу в районе населенного пункта Осыково в Донецкой области, использовав трехтонную управляемую авиационную бомбу (ФАБ-3000). Эта атака привела к подтоплению местности и перекрытию одного из логистических путей в Константиновку.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Последствия для логистики
Как отмечают аналитики, из-за разрушения гидросооружения вода затопила территорию вблизи автодороги Дружковка — Константиновка. По свидетельствам военных, участок превратился в «сплошное болото», что сделало проезд невозможным.
Это уже не первая попытка врага изолировать город: ранее россияне уничтожили мост на северо-западных окрестностях Константиновки. Когда Силы обороны наладили альтернативные маршруты, противник прибег к подрыву дамбы. Несмотря на это, снабжение города не прекратилось.
«Сказать, что логистика в город полностью будет остановлена, нельзя, ведь существуют другие пути, по которым будут выстраиваться поставки и передвижения. Однако ухудшить ее, в частности на время, врагу точно удалось», — отмечают в DeepState.
Подготовка к наступлению
Эксперты связывают удары по инфраструктуре с подготовкой РФ к более активным штурмовым действиям. Сейчас россияне прощупывают украинскую оборону по периметру, ища слабые места. Особая активность зафиксирована в юго-западной части района, в частности, вблизи Ильиновки и Берестка.
Как заключают аналитики, разрушение дамбы является очередным свидетельством пренебрежения нормами международного гуманитарного права. Поскольку такие действия создают угрозу экологической катастрофе и вредят гражданской инфраструктуре. В настоящее время Силы обороны принимают меры по стабилизации ситуации и адаптации логистических маршрутов к новым условиям.
Ситуация на фронте — последние новости
В Запорожском направлении бойцы спецподразделения «Артан» перешли к активным наступательным действиям, ликвидировав десятки оккупантов и штурмовые группы РФ вблизи Степногорска.
Кроме того, в течение февраля на фронте наблюдается ощутимое уменьшение количества российских штурмов и артиллерийских обстрелов. Такое изменение тактики россиян связано с рядом факторов, в том числе с огромными потерями личного состава, превышающими темпы пополнения.
В течение двух дней враг применил около 60 ударных дронов по объектам Группы «Нафтогаз» на Харьковщине и Черниговщине, повлекшие разрушение производственных мощностей и газохранилищ.